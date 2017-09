KLM Open stilgelegd door noodweer

SPIJK GEM LINGEWAAL - Het KLM Open in Spijk is donderdagmiddag stilgelegd vanwege harde wind en heftige regenval. Dat liet de organisatie rond drie uur op Twitter weten. De toernooileiding kan nog niet zeggen wanneer het spel wordt hervat.

Ongeveer de helft van de 150 deelnemers heeft alle achttien holes afgewerkt. Het publiek staat met paraplu's langs de baan en fairway's zijn doorweekt. Op sociale media verschijnen foto's van mensen in skipak om zich te weren tegen het noodweer.

Slechte start Luiten

De spelers zitten inmiddels in het clubhuis. Titelverdediger Joost Luiten begon bijzonder slecht met een ronde van 75 slagen. De tweevoudig winnaar bivakkeert in de achterhoede. Voorlopig is het dus wachten op beter weer om een inhaalslag te kunnen maken.