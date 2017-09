Jeroen den Herder en het Ruysdaelkwartet

Jeroen den herder Uit met Esther

ARNHEM - Als sinds zijn vijfde is Jeroen verbonden met de cello. Hij woont in Zutphen en reist met zijn instrument de wereld over om les te geven en het in ontvangst nemen van internationale prijzen. De nieuwste cello van Jeroen is gemaakt van een boom uit Zutphen. In de uitzending een mooi portret van deze bevlogen musicus. De kamermuziekconcerten van het Ruysdaelkwartet zijn op volgend data te bezoeken in de Hanzehof in Zutphen.16 september 2017 om 20.00 uur16 december 2017 om 20.00 uur 16 maart 2018 om 20.00 uuren 17 mei 2018 om 20.00 uur

Reageren op dit bericht? Mail de redactie.