Voor de 71ste keer herdenken in de Berenkuil

ARNHEM - Het is dit weekend 73 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. De luchtlanding en slag worden op het Airborneplein in Arnhem voor de 71ste keer herdacht.

Het Airbornemonument op het plein, ook wel de Berenkuil, is het belangrijkste monument voor de herdenking van de Slag om Arnhem. Tijdens deze jaarlijkse herdenking worden alle geallieerden herdacht die zijn gesneuveld bij het veroveren en behouden van de John Frostbrug, die uitmondt op het Airborneplein.

Een bijzonder element dit jaar is dat er naast veteranen die in Arnhem hebben gevochten, ook veteranen aanwezig zijn die elders ingezet zijn. Ook op andere In verschillende Gelderse plaatsen worden dit weekend de gebeurtenissen van 1944 herdacht. Naast Arnhem staan ook Oosterbeek, Ede en Driel hierbij stil.

Voorafgaand aan de herdenkingsceremonie vindt de 'March over the Bridge' plaats, waarbij Massed Pipes and Drums Market Garden 2017 en vaandeldragers over de brug vlotten.