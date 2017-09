De Wereldband met Slapstick

Wereldband Uit met Esther

ARNHEM - In Ede krijgt Esther les van de jongens van de Wereldband in slapstick. De Wereldband heeft afgelopen augustus de prestigieuze Spirit of the Fringe Award in de wacht gesleept op het internationale Fringe Festival in Edenburgh. zij wonnen deze prijs te midden van 4000 andere theatermakers. The Fringe is het grootste theaterfestival ter wereld. Vanaf januari 2018 toeren zij weer door Nederland.

Reageren op dit bericht? Mail de redactie.