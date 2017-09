Frans Duijts en Peter Beense bij Radio Gelderland

ARNHEM - Echte Vrienden, zo heet het nieuwe muziektrio van Frans Duijts, Peter Beense en Django Wagner. Het eerste album is een feit en de heren staan 27 oktober in de AFAS Live in Amsterdam.

Donderdagmiddag presenteerde Frans Duijts en Peter Beense een uur lang mee in Gelderland Muziekland. Het ging natuurlijk over het nieuwe trio, het concert in AFAS Live en het nieuwe album.

Feest der herkenning

'We waren het er alle drie meteen mee eens. We noemen het concert niet alleen Echte Vrienden, maar we zijn het ook echt', aldus Duijts tijdens een eerder bezoek bij Radio Gelderland. De show in AFAS Live is er eind oktober en moet een 'feest der herkenning' worden.

De ultieme wens van de vrienden is om ooit de Arena uit te verkopen.