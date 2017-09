Partij voor de Dieren boos om roofvogelshow Gebroeders van Limburg

NIJMEGEN - De Gelderse fractie van de Partij voor de Dieren heeft Statenvragen gesteld over een roofvogelshow tijdens het Gebroeders van Limburgfestival in Nijmegen. Volgens de partij konden aangebonden uilen geen kant op en waren ze van alle kanten omringd door nieuwsgierige dagjesmensen met camera's.

De partij vindt het 'te gek voor woorden, dat deze dieronvriendelijke praktijken met geld van de provincie gesubsidieerd worden' en wil van Gedeputeerde Staten weten of de provincie subsidie heeft verleend aan het festival. Ook willen ze weten of het mogelijk is om aan subsidie de voorwaarde te verbinden dat op het festival geen shows met roofvogels worden gehouden.

'Het kwam een beetje als verrassing,' zegt directeur Erik de Gans. 'We organiseren al vele jaren deze activiteiten. We streven er naar om een zo natuurgetrouwe weergave te bieden van het leven in de middeleeuwen. Daar krijgen we ook subsidie voor, niet voor het organiseren van een roofvogelshow. Hoe er aan het hof werd omgegaan met de jacht, en de roofvogels die daar voor werden gebruikt, hoort er bij.'

Niet verboden

Roofvogelshows zijn niet verboden, maar Nederlandse vogelverenigingen pleiten al wel enige tijd voor een verbod. Tijdens het evenement was er ook al kritiek op de vogelshow, onder andere van boswachter Tim Hogenbosch.

Om tafel met PvdD

De organisatie van het Gebroeders van Limburgfestival is niet doof voor kritiek. De Gans: 'We kunnen ons voorstellen dat mensen er moeite mee hebben. We zullen het onderdeel dan ook nog eens tegen het licht houden. Overigens hebben we in overleg met de eigenaar van de roofvogels wel voor ruime tenten gezorgd, met veel schaduw.' De organisatie wil binnenkort om de tafel met de Partij voor de Dieren.

Geen subsidie naar roofvogelshows

De Partij voor de Dieren wil het subsidiëren van middeleeuwse praktijken met dieren per direct stoppen. Fractievoorzitter Luuk van der Veer wil weten of Gedeputeerde Staten bereid zijn geen subsidies meer te verstrekken aan festivals waar shows met roofvogels zijn. De partij vindt dat overheidssubsidie beter besteed kan worden aan het beschermen van de natuur, en de roofvogels in het wild.

FeNics (de organisator van de middeleeuwse roofvogelshow) was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.