Spektakel bij herdenking Slag om Arnhem; dat is de Bridge to Liberation Experience

ARNHEM - Vele bezoekers zullen het niet eens realiseren tijdens optredens vrijdagavond van onder meer O'G3NE en Het Gelders Orkest, maar ze staan op historische grond. De John Frostbrug is voor het vierde jaar op rij het decor voor de Bridge to Liberation Experience.

Met het evenement wordt de Slag om Arnhem in september 1944 herdacht. Om de verbinding met nu te maken, hebben de initiatiefnemers enkele jaren geleden de Experience bedacht, de eerste was in 2014 toen de 'mislukte bevrijding' 70 jaar geleden was.

Vanaf het begin van dit evenement tijdens de jaarlijkse herdenking is de Experience een spektakel met speciale effecten, beelden en muziek. En met een thema. Dat is dit jaar 'moreel kompas', ons innerlijke instrument voor het beoordelen van goed en kwaad.

Morele dilemma's kwamen in de oorlogstijd bijna dagelijks voor: kijk je weg of sta je op?

Bij de Slag om Arnhem kwamen ongeveer 1500 militairen om en vielen enkele duizenden gewonden. Na de slag tussen 17 en 25 september 1944 lag Arnhem in puin en waren de Duitsers nog steeds de baas. Bewoners moesten hun huizen uit en werden geëvacueerd.

Bridge to Liberation Experience begint vrijdagavond om 20.30 uur, na de herdenking op het Airborneplein in Arnhem. Het spektakel is te bekijken vanaf de Rijnkade of zaterdagavond op Omroep Gelderland.