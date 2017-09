ARNHEM - De John Frostbrug is vrijdag voor het vierde jaar op rij het decor voor de Bridge to Liberation Experience, waarbij de Slag om Arnhem wordt herdacht. Tijdens dit evenement zijn verschillende optredens te zien, onder andere van O'G3NE en het Gelders Orkest.

Elk jaar wordt er een thema gekoppeld aan de Experience, dit jaar staat het 'moreel kompas' centraal. Het idee achter het thema 'moreel kompas' is dat iedereen er eentje in zich heeft, het gevoel dat iets goed of iets fout is. Morele dilemma's kwamen in de oorlogstijd namelijk bijna dagelijks voor: kijk je weg of sta je op? Maak je een keuze die je leven kan veranderen?

Het evenement begint vrijdagavond om 20.30 uur, na de herdenking op het Airborneplein in Arnhem. Het spektakel is te bekijken vanaf de Rijnkade of zaterdagavond op Omroep Gelderland.