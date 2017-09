Zevenaar opent negen extra gebiedsteams

ZEVENAAR - Zevenaar gaat negen nieuwe plekken oprichten in de gemeente waar burgers vragen kunnen stellen over onder meer zorg en burgerinitiatieven. De zogenaamde gebiedsteams zullen gevestigd worden in gebouwen met een laagdrempelig karakter.

'We merkten dat we nog niet dicht genoeg bij de inwoners waren', vertelt wethouder Stef Bijl. 'We willen proberen echt iedereen te bereiken. Om de laagdrempeligheid zo laag mogelijk te laten zijn. Dat kan alleen maar door fysiek aanwezig te zijn in de wijken en dorpen.'

Een van de nieuwe punten is de Brede School St. Martinus in Oud-Zevenaar. 'Het ligt vrij centraal in het dorp, dus is vrij toegankelijk', aldus directeur Carin Schepers. 'Ik denk dat het een heel goede plek is.' Vanaf 20 september kunnen de burgers tijdens de vooraf bepaalde inloopuren langskomen bij de gebiedsteams.

Alle vragen zijn welkom

De gebiedsteams beantwoorden vragen over uiteenlopende zaken. 'Ze kunnen alle vragen aan', aldus Bijl. 'Er zit een heel groot team achter, met elkaar kunnen ze in principe alle vragen aan. Maar het houdt op bij klachten over lantaarnpalen en scheefliggende tegels. Want daar hebben we gewoon een klachtenlijn voor en die werkt sneller dan als we het via het gebiedsteam laten lopen.'

Volgens Schepers is het niet raar dat het gebiedsteam onder schooltijd tussen de spelende kinderen burgers ontvangt. 'Het zijn de vragen die vooral door ouders bij het gebiedsteam neergelegd worden. Dan ligt de school gewoon heel centraal in het dorp. Waarom dan niet tussen de spelende kinderen?'