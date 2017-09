Fraudehelpdesk waarschuwt voor 'theetestdag'

APELDOORN - Uitnodiging gekregen voor een 'Gezellige Theetestdag'? Niet op ingaan, want de boodschap is afkomstig van oplichters.

De Fraudehelpdesk uit Apeldoorn waarschuwt voor uitnodigingen voor een theetestdag waar allerlei cadeaus worden uitgedeeld. Het gaat dan om een cadeaumand, een groot stuk ham, kaas en verschillende dranken. Er moet een telefoonnummer worden gebeld om een plek op de dag te reserveren. Uit eerdere meldingen blijkt dat dit soort uitnodigingen speciaal gericht worden aan ouderen.

Eerder verstuurden oplichters vergelijkbare uitnodigingen voor een Koffiefeest en een Palingfeest. Opvallend is dat de naam van de ontvanger op meerdere plekken terugkomt in de brief, waardoor de brief legitiem lijkt.

De beloofde cadeaus worden hoogstwaarschijnlijk niet uitgedeeld. Bovendien blijkt uit het verleden dat bezoekers aan dit soort bijeenkomsten onder druk worden gezet om zelf allerlei (ongewenste) aankopen te doen.

Een voorbeeld van een uitnodiging (Afbeelding: Fraudehelpdesk)