Hoe acht meter stof een Schotse kapitein fataal werd

Rechts op de foto: captain James Ogilvie - Publiek Domein

OOSTERBEEK - Het is 18 september, de Utrechtseweg nabij Oosterbeek, operatie Market Garden is in volle gang. Hoewel we hem op de foto op zijn rug zien, weten we dat de man rechts Captain James Ogilvie is. Een Schot, geboren en getogen in Aberdeen en de enige die in kilt de strijd in zal gaan. Een kilt die hem een week later fataal zal worden.

Operatie Berlin We schrijven 25 september, het mooie septemberweer van de week er voor is omgeslagen, het regent en het waait hard als het restant van de 2300 Britse en Poolse troepen die zich rond Hotel Hartenstein hebben ingegraven het bericht krijgen dat ze zich terug moeten trekken over de Rijn. Na een week verbeten strijd is duidelijk dat hun positie onhoudbaar is. De oude kerk van Oosterbeek na Market Garden - Publiek Domein De kerk van Oosterbeek na Market Garden - Publiek Domein De terugtrekking krijgt de codenaam "Operatie Berlin". Onder dekking van het duister sluipen de Airbornes in kleine groepjes naar de Rijn ter hoogte van het oude kerkje aan de Benedendorpseweg. Hun aftocht wordt gedekt door de Poolse parachutisten die bij Driel zijn geland. Omdat er te weinig boten zijn, proberen veel soldaten zwemmend de overkant te bereiken. Zo ook Captain Ogilvie, maar trotse Schot als hij is, weigert hij zijn kilt uit te doen. Een beslissing die hem fataal zal worden. Twee weken later wordt zijn stoffelijk overschot teruggevonden op een krib in de Rijn bij Rhenen. Bekijk hier het verhaal van Captain Ogilvie: