Bogers legt incident met NEC-fans uit

De trainer begrijpt de teleurstelling van de fans. "Net als bij onszelf was dat ook zo bij de supporters. Die lieten dat in woord en daad merken. Dat moet ook, want uiteindelijk zijn ze heel betrokken bij de club. Maar dat moet wel met respect. En als dat niet zo is, dan word ik zelf misschien ook wel eens cynisch in mijn uitlatingen. En dan worden dingen blijkbaar heel erg uit de context getrokken en krijg je een verkeerd beeld van wat er zich uiteindelijk heeft afgespeeld. Dat viel allemaal wel reuze mee."

Titelfavoriet NEC heeft na vier wedstrijden zeven punten. "Qua resultaten is het volgens mij nog meegevallen. Als je kijkt naar het getoonde spel, dan zijn we goed begonnen. Maar dat hebben we geen vervolg kunnen geven, dus dat baart wel zorgen. Dat heeft een aantal oorzaken en die probeer je zo snel mogelijk te repareren."