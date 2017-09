NEC mist alleen Kevin Jansen tegen Emmen

NIJMEGEN - NEC is vrijwel compleet voor de beladen thuiswedstrijd tegen Emmen.

Alleen Kevin Jansen ontbreekt nog in de wedstrijdselectie. De middenvelder is nog op de terugweg na een kruisbandblessure. Guus Joppen, Gregor Breinburg en Jari Schuurman zijn weer fit. Mo Rayhi keert terug na vier wedstrijden schorsing.

NEC speelde vorig seizoen in de play-offs tegen Emmen. Toen werd het 1-0 in De Goffert nadat in Drenthe al met 3-1 was gewonnen. Dinsdag speelt NEC opnieuw tegen Emmen, maar dan uit en voor de beker.