Deze boeren verkopen nog steeds geen ei uit de fipronilstal

BARNEVELD - 'We hebben de eerste eieren weer', meldt pluimveehouder Martijn van Veldhuizen uit Lunteren. Maar blij is hij niet. 'We weten al dat andere boeren merkten dat na het ruien, het op dieet zetten van de kip, je nog een verhoogde fipronilwaarde terug zal vinden in de eieren. 'Ik wacht nu op de uitslag, maar mogelijk moet ik de eerste lading eieren weer vernietigen.'

Nog 178 pluimveebedrijven zijn geblokkeerd in Gelderland vanwege het verboden middel fipronil dat in bedrijven is aangetroffen. De pluimveehouders lieten een behandeling uitvoeren tegen bloedluis door Chickfriend. Later blijkt dat er in het mengsel een verboden middel zit: fipronil. Als de stal geblokkeerd is betekent dit dat de pluimveehouder geen eieren mag leveren en de mest speciaal moet laten afvoeren.

55.000 kippen geruimd

'We rollen hier net de slangen op en zijn klaar met schoonmaken', aldus Edwin van Remmen uit de Achterhoek. Hij heeft net 55.000 kippen moeten doden, omdat hij zijn zwaar vervuilde kippen vanwege de kosten niet meer kan houden. Al drie dagen op rij is hij nu grondig de stallen aan het reinigen.

'Straks komen de verklikkerkippen erin. Maar wanneer weet ik nog niet', zegt Van Remmen. Verklikkerkippen zijn zogenoemde testkippen. Die kippen moeten dan vier weken in de stal rondscharrelen. Daarna worden ze geslacht. Proefslachtingen worden dan verricht en de kip wordt vervolgens in een laboratorium onderzocht.

Zijn de kippen fipronil vrij, komen de nieuwe kippen er pas in. Van Remmen heeft dus al nieuwe kippen besteld. Daarnaast heeft de pluimveehouder nog één stal met vervuilde kippen, deze zijn ook op dieet gezet om zo fipronil kwijt te raken. Hij wacht nog af of dit werkt.

Foto: Omroep Gelderland

Eerste nieuwe eieren

In Lunteren gaat de telefoon aan één stuk. Martijn van Veldhuizen is niet alleen pluimveehouder, hij is ook pluimveeadviseur en werkt voor coöperatie De Valk. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van mengvoer. De Valk is grotendeels actief in de pluimveesector.

Van Veldhuizen merkt dan ook dat de crisis nog maanden zal voortduren. 'We merken dat het te lang duurt, de kosten blijven doorgaan en ondertussen voldoen de eieren nog niet aan de juiste eisen omdat de fipronil-waarde nog te hoog ligt. De resultaten na het ruien, het op dieet zetten van de kippen, vallen nog tegen.'

De onzekerheid doet geen goed, merkt ook Van Veldhuizen. 'Mensen worden er moedeloos van, een perspectief ontbreekt. Zo lang het niet uit de stal is, is het ook niet uit de kippen.' Hij voegt toe: 'Niemand weet nog of schoonmaken echt goed werkt'.

Foto: Omroep Gelderland

Mest verwijderen

Op dit moment wacht pluimveehouder Helmus Torsius uit Putten nog op laboratoriumtesten. Hij heeft zijn eieren van één vervuilde stal naar het laboratorium in Rotterdam gestuurd. In zijn andere stal is het nog wachten op de eerste eieren na het ruien.

Ook Torsius heeft wekenlang lopen schrobben in de stal. 'Mest verwijderen, strooisel weghalen, schoon spuiten en dan nog een keer en dat tot in de late uurtjes.' Torsius heeft vijf stallen waarvan twee vervuild met fipronil. In tegenstelling tot de andere boeren kan hij van de andere schone stallen gewoon nog eieren leveren

Alle boeren laten eerst hun eigen eieren checken, vervolgens komt er een officiële test die uitgevoerd wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat komt mede omdat de kosten voor een overheidscheck hoger liggen, aldus Torisus. Boeren testen daarom eerst zelf om alvast te controleren of ze in de buurt zitten van de toegestane waarde. Is dat zo, laten ze de eieren officieel door de NVWA checken.

Juridische rompslomp

'Het is een juridische rompslomp, NVWA doet er ontzettend lang over om onderzoeksresultaten vrij te geven. Die tijd hebben we niet', zegt Torsius. 'Het is zonde dat eieren dan op het terrein staan, terwijl de resultaten op de plank liggen.' Torsius wacht nu met spanning op de uitslag van het laboratorium. Van Remmen wacht op de komst van zijn nieuwe kippen en Van Veldhuizen bekijkt of het ruien de gewenste resultaten oplevert.

Boeren ruimen of ruien. Bij het ruimen worden kippen gedood en bij het ruien gaan kippen op dieet. Fipronil wordt opgeslagen in het buikvet van de kip en door vermagering komt het middel in de eierdooier en de mest er weer uit. Dieren worden soms gedood, omdat ze te zwaar vervuild zijn. De boer ruimt als hij de kosten niet meer kan dragen.