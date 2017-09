Frans is tweede 104-jarige in Winterswijk

WINTERSWIJK - 14-09-1913, dat is de geboortedatum van Frans Grimmelt. Hij is de tweede Winterswijker die de bijzondere leeftijd van 104 jaar heeft bereikt. Eerder werd een mevrouw, die liever buiten de publiciteit wil blijven, 104 lentes jong.

Met lichte zenuwen werd burgemeester Joris Bengevoord donderdagochtend ontvangen in het verzorgingshuis waar Frans woont. 'Het was ontzettend leuk. Hij is in een hele goede bui', vertelt Joke, het nichtje van Frans. Hij is niet de oudste inwoner van Winterswijk, de mevrouw van 104 uit de stad is net iets eerder jarig.

Lunch op bijzondere plek

Naast het bezoek van de burgemeester staan er nog meer verassingen op het programma voor Frans. 'Vanmiddag gaan we met de hele familie lunchen op de Markt in Winterswijk.' Die Markt is een bijzondere plek voor Frans: 'Daar is zijn vrouw geboren. Na haar overlijden gaan we altijd naar die plek', zegt Joke. Kinderen heeft hij niet, zijn verjaardag wordt dan ook gevierd met de dertien neven en nichten die Frans rijk is.

Veel jubilea

Winterswijk heeft het druk met alle bijzondere jubilea. Naast de twee 104-jarige werd dinsdag ook echtpaar Venekamp in het zonnetje gezet. Zij zijn inmiddels zestig jaar bij elkaar.