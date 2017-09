Festival om molen Terwolde weer kloppend hart van dorp te maken

TERWOLDE - 'De Terwoldse molen De Ooievaar moet weer het middelpunt van Terwolde worden'. Dat zegt Jurgen Pijpker van de vereniging Vrienden van de Terwoldse Molen. Vandaag organiseert de vereniging op landgoed De Matanze een festival waarvan de gehele opbrengst gaat naar het onderhoud van de molen.

De molen kent een lange historie, de eerste stamde uit 1854. In zijn bestaan is de korenmolen drie keer afgebrand. De laatste keer gebeurde dat op 31 augustus 2015. Inmiddels is de molen weer bijna in zijn geheel opgebouwd. Pijpker: 'De stenen onderbouw en de achthoekige houten opbouw is klaar, ook met riet gedekt. Naar verwachting komen half december de wieken terug. Het hele werk is uitgevoerd door lokale bedrijven.'

Kunst, muziek en markt

Om de molen vervolgens draaiende te houden wil de vereniging Vrienden van de Terwoldse Molen er een soort cultureel centrum van maken: 'Er moet ruimte zijn voor kleine evenementen, markten, kunst. Daarvoor komt er ook een klein bijgebouwtje bij. Het festival vandaag is de start van dit alles '.

Het festival vandaag is een soort Oerol aan de IJssel. De tuinen van landgoed De Matanze zijn voor deze gelegenheid open voor publiek. Op het terrein zijn allerlei theatervoorstellingen voor jong en oud. Ook zorgen lokale ondernemers voor allerlei lekkernijen.