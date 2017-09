Defensie oefent luchtlanding op Ginkelse Heide

EDE - Ongeveer 800 parachutisten sprongen donderdag uit Herculesvliegtuigen boven de Ginkelse Heide bij Ede. Woensdag ging de parachuteoefening boven het Houtdorperveld bij Ermelo niet door in verband met de stormachtige wind.

'Het was ook vandaag nog een beetje tricky met de wind, maar ze zijn toch allemaal gesprongen', zegt Alex Franssen, van de 11 Luchtmobiele Brigade. 'Ze moesten wel een paar keer overvliegen voor het kon.'

De hele week oefenen de parachutisten voor de herdenking voor operatie Market Garden, die 73 jaar geleden begon. Vrijdag wordt er geoefend bij het Houtdorperveld bij Ermelo. Zaterdag is de herdenking op de Ginkelse Heide.

Market Garden

Tijdens de operatie Market Garden landden op 18 september 1944 zo'n 2000 Britse en Poolse parachutisten op de Ginkelse Heide bij Ede. Het doel was om Arnhem in handen te krijgen, maar zonder succes.

Live bij Omroep Gelderland

Naar verwachting landen er zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur zo'n 800 parachutisten op de Ginkelse Heide. De herdenking wordt tussen 11.00 en 12.00 uur live gestreamd op de website van Omroep Gelderland. Ook op de Facebookpagina van Omroep Gelderland en in het Gelders Nieuws is er uitgebreid aandacht voor de herdenking.

Bridge to Liberation concert

Omroep Gelderland maakt op vrijdag ook een registratie van het Bridge to Liberation-concert in Arnhem. De registratie wordt zaterdag om 14.00 uur uitgezonden op TV Gelderland en in twee delen na het Gelders Nieuws.

