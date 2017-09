Swim to Fight Cancer verkast naar Bussloo

WILP - Het evenement Swim to Fight Cancer vindt zondag niet plaats op het Apeldoorns Kanaal, maar op recreatieplas Bussloo.

Het water in het kanaal is niet schoon genoeg, zegt de organisatie. Door hevige regenval zitten er bacteriën in.

Doel van het evenement is om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Er doen waarschijnlijk zo'n 150 zwemmers mee.

Zaterdag was er al een actie in Doetinchem. Daar gingen zo'n 100 deelnemers in kano's de Oude IJssel op. Ook daar was zwemmen niet verantwoord. In Doetinchem werd 50.000 euro opgehaald.

Zie ook: