Videoscheids bij SDC Putten - PSV

PUTTEN - De KNVB zet een videoscheidsrechter in bij het bekerduel tussen SDC Putten en PSV.

De wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB Beker is donderdag 21 september. Allard Lindhout is de videoscheidsrechter. Vanaf het mediapark in Hilversum assisteert hij scheidsrechter Ed Janssen.

De videoscheids mag advies geven bij wedstrijdbepalende situaties, zoals penalty's, rodekaartmomenten en doelpunten waar een overtreding of buitenspel aan vooraf is gegaan. De scheidsrechter blijft verantwoordelijk voor de beslissingen.

Tijdens de eerste ronde (19, 20 en 21 september) wordt bij zes duels een videoscheids ingezet.