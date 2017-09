'Van moedeloos tot suïcidaal', dierenartsen luiden noodklok over pluimveehouders

RUURLO - Dierenartsen luiden de noodklok over pluimveehouders. De emoties bij pluimveehouders die kampen met fipronil in de stallen lopen hoog op. 'Van kleine emoties tot grote emoties, tot suïcidaal aan toe,' vertelt Peter Wijnen, een van de vijf pluimveedierenartsen die verbonden zijn aan de Pluimveepraktijk de Achterhoek.

Volgens hem komt het vooral door de onzekerheid rondom het fipronilprobleem. 'Men weet niet waar men aan toe is. Nog steeds is het onduidelijk of fipronil definitief verdwenen is uit de stallen. Zolang het verboden middel niet uit de stallen verdwijnt, blijft het probleem', zegt Wijnen. 'De kip pikt het dan uit bijvoorbeeld het strooisel en zo beginnen we weer van voren af aan.'

De getroffen boeren hebben Chickfriend ingehuurd om bloedluis te bestrijden. Achteraf bleek in het mengsel het verboden middel fipronil te zitten. Nu zitten de boeren nog steeds met stallen vol met dit goedje en proberen ze het er uit te krijgen. Bedrijven zitten soms nog steeds op slot. Hierdoor verdienen pluimveehouders geen cent, terwijl tegelijkertijd de boer alle onderzoekskosten rondom de stallen, kippen, eieren en mest moet betalen. De overheid heeft eerder al laten weten dat er geen noodfonds komt voor pluimveehouders. Volgens de overheid moeten de boeren dit zien als een bedrijfsrisico en moeten ze daarom alle kosten rondom fipronil zelf betalen.

Dat is financieel en emotioneel een zware last, merkt de dierenarts uit Ruurlo. Hij komt geregeld bij de boeren en merkt bij deze keukentafelgesprekken dat er een luisterend oor nodig is. 'Elke dag hoor ik droevige verhalen, ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed.'

Gesprek met dierenarts Peter Wijnen:

'Het is hartverscheurend'

Van zijn klantenkring heeft 30 procent van de legpluimveehouders Chickfriend ingehuurd om bloedluis te bestrijden en hierdoor zijn de stallen vervuild geraakt met het middel. Eén pluimveehouder heeft aangegeven dat hij stopt.

Naar schatting staan zo'n tien pluimveebedrijven op het punt van omvallen, zegt Van Wijnen. 'Het is hartverscheurend. Het gaat om familiebedrijven waarvan de zoon nu al een opleiding volgt om straks het bedrijf over te gaan nemen. Ondertussen gaat het bedrijf kapot vanwege het probleem met fipronil.'

Doekje met aceton

Dierenartsen moeten ook onderzoeken uitvoeren bij de boer. Zo gaan ze met een doekje met aceton (zit ook in nagellakremover) door verschillende plekken in de stal om zo een vetlaag weg te poetsen. Het blijkt dat fipronil zich hecht in de stalsystemen en in vettige delen. Daardoor is het lastig voor de boeren om het te verwijderen. Dat doekje van de dierenarts gaat naar het laboratorium. Uiteindelijk wordt dan duidelijk of er nog fipronil zit in de stal.

Pluimveepraktijk de Achterhoek heeft een database opgezet van zijn klantenkring. 'Met deze lijst vergelijken wij de uitslagen van al onze pluimveehouders en zo kunnen we zien waar vaak het meeste fipronil wordt gevonden', aldus de dierenarts. 'In de legnesten, de matjes in de stal, zit vaak veel fipronil.' Hij stuurt deze lijst ook door naar de pluimveehouders om ze zo te helpen. Uiteraard helpt hij ook bij het ruien (het op dieet zetten van de kippen) en bij andere maatregelen die nodig zijn.

10 kilo afgevallen

Andere dierenartsen kennen soortgelijke verhalen. Ook de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders ziet dat sommige boeren het emotioneel zwaar hebben. Hennie de Haan: 'Ik heb boeren gezien die 10 kilo zijn afgevallen, ook een boer heeft zijn kippen afbesteld omdat hij niet zeker weet of zijn stal wel schoon is.' Ze vervolgt ' De onzekerheid maakt moedeloos.'

Er is een steunpunt voor getroffen pluimveehouders opgericht in Barneveld. Het telefoonnummer van het zogenoemde Poultry Experitse Centre: 088 020 64 10. Boeren kunnen ook aankloppen bij de afdeling Zorg om Boer en Tuinder van landbouworganisatie LTO.