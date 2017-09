Jaguar in brand in Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Op een parkeerplaats aan het Bingelradepark in Arnhem is in de nacht van woensdag op donderdag een Jaguar in brand gevlogen. De brandweer gaat uit van brandstichting.

Een buurtbewoner belde rond 2.30 uur de brandweer. Die heeft de brand geblust, maar kon niet voorkomen dat de wagen als verloren moet worden beschouwd. Omdat het vooral bij twee voorwielen flink heeft gebrand, denkt de brandweer dat de brand is aangestoken. Zie ook: Drie BMW's in brand in Ede Reageren op dit bericht? Mail de redactie.