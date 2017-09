Drie BMW's in brand in Ede

Foto: Roland Heitink

EDE - In de Edese wijk Veldhuizen hebben in de nacht van woensdag op donderdag drie auto's in brand gestaan.

Het gaat om drie BMW's aan het Koningsveld waarvan de achterruit werd ingetikt. Er werd kennelijk iets brandbaars naar binnen gegooid. Het vuur is beperkt gebleven tot de binnenkant van de auto's, maar de schade is groot.