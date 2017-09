Leerlingenvervoer Barneveld: 'Het zijn kwetsbare kinderen, geen postpakketjes'

BARNEVELD - 'Ik las in de krant dat nu 94 procent van de leerlingen uit de Vallei die gebruikmaakt van het leerlingenvervoer op tijd wordt opgehaald en dat de problemen bijna zijn opgelost. Ik hoop niet dat tijd de maatstaf is, want bij ons gaat het leerlingenvervoer nog echt niet goed. Mijn zoons worden dan wel op tijd opgehaald, maar ze komen gestrest aan op school door een lange reisduur en wisselende taxichauffeurs. Ook thuis is er weer veel strijd en onrust en dat enkel omdat het leerlingenvervoer niet loopt.'

Natalie Pater is één van de vier moeders die inspreken tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad van Barneveld. Ze wil de raadsleden, ambtenaren en verantwoordelijk wethouders ervan overtuigen dat het leerlingenvervoer ondanks alle noodmaatregelen nog geenszins op peil is. De aanwezige raadsleden en wethouders zeggen de zorgen van de moeders te begrijpen en geven aan dat de ernst van de situatie ernstig is. Wethouder Hans van Daalen: 'Er zijn in het nieuwe schooljaar altijd opstartproblemen, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt en hoop ik ook nooit meer meegemaakt. Het was extreem chaotisch.'

Barneveld is, net als Wageningen, Ede, Scherpenzeel, Nijkerk en Renswoude, één van de gemeenten uit de regio FoodValley die gezamenlijk in zee zijn gegaan met Valleihopper. Een bedrijf dat ineens 1000 leerlingen moest gaan vervoeren. De eerste dag van het schooljaar ging het finaal mis. Uiteindelijk is besloten dat één van aangesloten taxibedrijven de planning is gaan doen en niet de planner uit Capelle aan de IJssel. Toch zijn volgens de moeders daarmee de problemen niet opgelost. 'In die busjes zitten kwetsbare kinderen met een gebruiksaanwijzing. Als een taxichauffeur zegt dat hij de aandoeningen die hij op zijn briefje heeft staan heeft gegoogeld, vind ik het heel moeilijk om mijn kind vervolgens mee te geven.'

Even googelen

Erica van Everdingen heeft ook twee kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer, ze heeft na de aanbesteding in een gebruikerspanel van de gemeente gezeten: 'In dat panel heb ik een aantal keer benadrukt hoe belangrijk het is om een vaste chauffeur te hebben, die weet wat voor kinderen hij of zij in de bus heeft. Mij werd voorgehouden dat dat allemaal goed geregeld zou zijn. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat het nu zo mis is gegaan. Het gaat hier om kwetsbare kinderen, niet om postpakketten.'

Zowel de beide wethouders als de aanwezige directeur van de regio FoodValley branden zich nu niet aan de oorzaak van de chaos. Daarvoor volgt een evaluatie. Toch geeft directeur van FoodValley wel een voorschotje: 'Mijn persoonlijke waarneming is dat iedereen tot het laatste weekend voor de zomervakantie heel hard gewerkt heeft om het voor elkaar te krijgen. Ik denk dat er eerder aan de bel had moeten worden getrokken, dan waren we begonnen met een noodmaatregel, maar was deze chaos misschien voorkomen.' Boeve benadrukt dat alle partijen erg hun best hebben gedaan. Wethouder Didy Dorrestein-Taal voegt daar nog aan toe dat ze echt het hele proces evalueren: 'We zullen ook goed naar onze eigen rol en de rol van de voorbereiders kijken.'

Zie ook:

Gemeentes grijpen in na chaos bij leerlingenvervoer