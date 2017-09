Winst en verlies voor tafeltennissters op EK

LUXEMBOURG - De Nederlandse tafeltennissters onder leiding van bondscoach Li Jiao uit Oosterbeek en met speelster Li Jie uit Ede zijn op de openingsdag van het EK voor landenteams in Luxemburg begonnen met winst en verlies. De mannen onder leiding van bondscoach Danny Heister uit Arnhem wonnen beide partijen.

Oranje begon met een forse nederlaag tegen Roemenië (3-0), maar herstelde zich later tegen Luxemburg (3-1). Daardoor heeft de ploeg van bondscoach Li Jiao de kansen op een plaats in de kwartfinales nog in eigen hand.

Winst nodig tegen Tsjechië

De Nederlandse vrouwen moeten donderdag in de laatste groepswedstrijd van Tsjechië winnen om door te gaan naar de laatste acht. De eerste twee in de groep gaan door voor de strijd om de medailles in de hoogste divisie.

Het mannenteam van bondscoach Heister opende het EK in de tweede divisie met zeges op Engeland en Ierland (beide 3-0). Oranje speelt donderdag nog tegen Denemarken, dat eveneens twee keer heeft gewonnen. Beide landen zijn al zeker van de volgende ronde.

De ploeg van Heister heeft zich in elk geval al gekwalificeerd voor het WK.