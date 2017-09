Nijmegen wil geen jacht maken op 'zorgmaffia'

NIJMEGEN - 'Wij hopen dat de aangifte tegen zorginstelling Rigtergroep een afschrikwekkend effect heeft op alle andere malafide zorgaanbieders.' Dat zei burgemeester Hubert Bruls woensdagavond tijdens het vragenuurtje in het stadhuis van Nijmegen.

Bruls erkent dat het pgb-systeem gebaseerd is op vertrouwen en dat het zorgaanbieders 'makkelijk wordt gemaakt om fout te doen'. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft stelt voor om een breed onderzoek in te stellen naar instellingen die op dezelfde manier werken als Rigtergroep. Deze zorginstelling betaalde de huur van de woningen van de cliënten met pgb-inkomsten.

'Zorgmaffia met wortel en tak uitroeien'

'Het gaat hier om zorgmaffia. Je zou met wortel en tak deze praktijken uit moeten roeien en dan meteen een witte en zwarte lijst maken', stelt Van Hooft voor. Maar Bruls vindt zo'n onderzoek veel te duur. 'Dat gaat ons tientallen miljoenen euro's kosten. Dat hebben wij er niet voor over. Wij gaan alleen op meldingen in die bij de gemeente binnenkomen.'

Maar dan moeten cliënten van instellingen wel aan de bel durven trekken. René Tuts woonde drie jaar bij Rigtergroep. Hij zat 1,5 jaar in de cliëntenraad en hij merkte dat er veel huiver was om een klacht te melden. 'Cliënten dienen niet snel een officiële klacht in, omdat ze bang zijn om hun woning kwijt te raken.'

'Cliëntenraad werd tegengewerkt'

De cliëntenraad van Rigtergroep trok zelf intern jaren aan de bel, omdat die de onderbouwing van de pgb's door de Rigtergroep vaak niet goed vond. 'Er werd minder zorg geboden dan dat volgens de indicatie zou moeten. Maar als wij dit als raad aanhangig maakten dan reageerde de Rigtergroep met vage en ontwijkende antwoorden.' De cliëntenraad ondervond volgens hem veel tegenwerking.

'Waarom heeft Rijksoverheid niet eerder ingegrepen?'

De gemeente Nijmegen is sinds 2015 verantwoordelijk voor beschermd wonen. Verstandelijk beperkten en cliënten met een psychiatrische aandoening, zoals autisme en borderline, kunnen op deze manier 24 uur per dag zorg krijgen. Niet altijd is er dan iemand 24 uur per dag fysiek aanwezig. Het kan ook dat er altijd iemand gebeld kan worden. Deze zorg wordt via de gemeente Nijmegen via de Wet maatschappelijke ondersteuning toegekend.

Voorheen kregen cliënten die nu via de gemeente pgb krijgen, hun zorggeld via de Rijksoverheid. Bruls vraagt zich dan ook af hoe het kan dat de fraude die de gemeente nu heeft vastgesteld niet eerder door het Rijk is gesignaleerd.

De advocaat van Rigtergroep noemde het optreden van de gemeente eerder 'onthutsend'. Hij ontkent alle aantijgingen en vindt het kwalijk dat Rigtergroep zelf nooit is gehoord in het onderzoek. Volgens hem heeft de gemeente een verkeerde conclusie getrokken. Hij geeft aan voorlopig niet inhoudelijk te willen reageren op verhalen over de zorginstelling. Rigtergroep is inmiddels druk bezig met een antwoord op de dagvaarding.

