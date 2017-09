Geitenhouderij voor onbepaalde tijd op slot

ARNHEM - De geitenhouderij in Gelderland gaat voor onbepaalde tijd op slot. Er mag geen geit meer bij zolang een verklaring uitblijft voor de verhoogde gezondheidsrisico's van omwonenden van geitenhouderijen. Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk kondigde woensdag aan dat een besluit van het provinciebestuur hierover in de maak is.

De provincie Gelderland besloot al op 30 augustus dat de geitenhouderij in Gelderland een half jaar op slot zou gaan. De belangrijkste reden: omwonenden van geitenbedrijven lopen een verhoogd risico op longontsteking, en de reden is onduidelijk.

Maar daarbij ging het provinciebestuur er nog vanuit dat er na die zes maanden meer duidelijkheid zou komen over de oorzaak van de gezondheidsrisico's. Nu blijkt dat het onderzoek naar het verband tussen longontsteking en een nabijgelegen geitenhouderij nog jaren op zich kan laten wachten. Gelders gedeputeerde Van Dijk wil dan ook jaarlijks bekijken of het moratorium overeind moet blijven, of aangepast kan worden.

'Een beetje ontstemd'

Van Dijk realiseert zich dat het besluit voor geitenhouders vervelend is. Daarom wil hij dat het onderzoek naar de oorzaak zo snel mogelijk van start gaat. Hoewel het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek ook belangrijk vindt, wil het ministerie er geen geld voor uittrekken. 'Daar zijn we eerlijk gezegd wel een beetje ontstemd over', zegt Van Dijk. Daarom wil de provincie meebetalen aan het onderzoek, in de hoop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor omwonenden en geitenhouders.

Agrarisch belangenbehartiger LTO voelt zich overvallen door het besluit. LTO wil met de provincie in gesprek om te kijken wat er gedaan kan worden voor de geitenhouders. Het voor langere tijd op slot zetten van de geitenhouderij heeft ook gevolgen voor positieve ontwikkelingen, benadrukt voorzitter Ben Haarman van LTO Oost.

Meerderheid lijkt voor

Binnen Provinciale Staten lijkt zich een meerderheid te vormen die met het voorstel zal instemmen, hoewel veel partijen moeite hebben met een stop voor onbepaalde tijd. De VVD twijfelt en zegt een algeheel verbod niet te steunen. Maar de meeste partijen, zoals CDA, PvdA en D66, steunen het plan. Gedeputeerde van Dijk verwacht het besluit op 19 september klaar te hebben. Provinciale Staten zal er in december over kunnen stemmen.

Zie ook: 225.000 Gelderlanders in risicogebied rond geitenhouderijen