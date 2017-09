'Het is echt priegelwerk'; corsokoorts stijgt in Tiel

WAMEL - Het is nog keihard werken in alle bouwschuren voor het fruitcorso in Tiel. De bouwers hebben nog maar een paar dagen de tijd voordat ze zaterdag in vol ornaat te zien zijn. Vooral corsoclub Maas en Waal uit Wamel moet nog veel werk verzetten. Ze hebben een moeilijk en bijzonder ontwerp.

In de bouwhal is het een drukte van belang. Aan tafel worden druiven, bloemkolen en pepers in de voorlijm gezet. Anderen zijn bezig om pinguïns te beplakken met blauwe bessen, zaden en rode sperziebonen.

Corsoclub Maas en Waal maakt voor het fruitcorso van 2017 een uniek ontwerp, vertelt ontwerper Paul Zwaan. 'Wij bouwen duikvlucht. Dat zijn vijf pinguïns die onder water duiken. We beelden het spoor uit dat de pinguïns achterlaten in luchtbellen.'

Om dit goed te laten zien, gebruiken ze voor het corso unieke bouwtechnieken. In een grote kubus wordt in totaal 20 kilometer visdraad verwerkt. 'We moeten in totaal 5600 draden spannen. We rijgen uien op de visdraad en dat is echt een noviteit', zegt Zwaan.

Bij één van de pinguïns zijn twee heren druk bezig met het plakken van knoflookjes. 'En dat gaat nog niet zo gemakkelijk', vertelt één van hen. 'De lijm pakt niet meteen. Ik ben meer tijd kwijt met drukken dan met lijmen.'

Even verderop werken twee dames aan de ogen van een andere pinguïn. Ze proberen een sperzieboon zo mooi mogelijk om een oog te buigen. 'Ja, het is echt priegelwerk, ze werken niet echt mee die boontjes.'

Hoewel het geen makkelijke wagen is om te bouwen, heeft iedereen er vertrouwen in dat het goed komt. 'Zaterdag gaan we gewoon rijden', zegt een bouwer. Toch zijn er bij ontwerper Paul Zwaan wel wat zenuwen te bespeuren: 'Het is een hele nieuwe manier van werken. We hebben niet alleen het plakwerk. Maar ook al die draden. Dat maakt het extra spannend.'