Edelhert Teun is geliefd, maar hij vreet wel jouw sla en andijvie op

KOOTWIJK - In Kootwijk kijken ze er eigenlijk nauwelijks meer van op. Sinds de zomervakantie loopt er geregeld een edelhert door de dorpskern. Het dier struint de tuintjes af, op zoek naar knapperige slablaadjes en andijvie. Het hert is inmiddels zo bekend, dat hij een naam heeft gekregen: Teun. Sommigen noemen hem Terror Teun.

Het is natuurlijk een indrukwekkend gezicht, zo'n hert dat zich aardig thuis lijkt te voelen in de bewoonde wereld.

'Hij vreet ook de groente in mijn tuin op', vertelt Marcel van Middendorp uit Kootwijk. Hij maakte een video van Teun die achter zijn huis loopt. 'Ik heb een stroomdraadje gespannen, maar Teun is zo slim, hij loopt nu via de voorkant, langs mijn huis naar de groentetuin. Dus daar heb ik nu maar een hekje gemaakt.'

Edelhert mogelijk verstoten

Het zijn de eigenaren van de groentetuinen die edelhert Teun, gekscherend Terror Teun noemen. Teun is niet bang. Van Middendorp zag laatst hoe het hert het laatste restje pindakaas uit een pot likte, die hij had opgehangen voor de vogels en de eekhoorntjes.

Het dorp is er al een beetje aan gewend, dat Teun zich geregeld laat zien. Dat doet hij sinds het begin van de zomervakantie, dus met de bronst heeft dit volgens Van Middendorp niet te maken. Het vermoeden is dat het gaat om een oud edelhert, van zo'n 14 jaar oud, die verstoten is door de roedel.

Als dat maar goed gaat

Teun is geliefd in het dorp. En toch houden dorpelingen hun hart vast. 'Je ziet hem 's avonds langs de doorgaande weg door het dorp lopen, heel rustig, op zijn gemakje. Auto's houden Teun in de gaten en wachten rustig tot hij de berm ingaat. Zolang iedereen rekening houdt met Teun, gaat het goed', verwacht Van Middendorp.

