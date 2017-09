Nog geen besluit over megastal

ELLECOM - Het besluit over de komst van een megastal bij Ellecom met bijna 500 koeien is voorlopig uitgesteld. In eerste instantie zou de gemeenteraad van Rheden in oktober een besluit nemen, maar het college van burgemeester en wethouders heeft meer tijd nodig. Dat meldt de SP in Rheden op haar website.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

In het dorp zit niet iedereen te wachten op een megastal en daarom is onder meer het comité Hoezo Megastal? opgericht. Bij de gemeente zijn tientallen bezwaren binnengekomen. B en W van Rheden hebben meer tijd nodig om al die zienswijzen te verwerken. Dat betekent dat er in oktober nog geen besluit genomen kan worden. Waarschijnlijk kan de gemeenteraad op zijn vroegst pas in november beslissen of er een megastal in Ellecom mag komen. Landgoed Middachten wil een megastal bouwen met 468 melkkoeien.