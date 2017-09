Lazio Roma-speler Stefan de Vrij: 'wij zullen Vitesse zeker niet onderschatten'

ARNHEM - Lazio Roma is de favoriet om de poule met Vitesse, Nice en Zulte Waregem te winnen. Verdediger Stefan de Vrij speelt waarschijnlijk niet in Gelredome. 'Af en toe wil de trainer ook rouleren.'

Zondag was de Nederlandse international nog wel van de partij tegen AC Milan. Lazio won overtuigend met 4-1. Vitesse trainer Henk Fraser hoopt dat de sterke Italianen donderdag een mindere dag hebben. 'We moeten hopen dat ze ons een beetje onderschatten', zei Fraser. 'Het is een goede ploeg, balvaardig en fysiek sterk. We zullen ze realistisch tegemoet moeten treden en vooral niet naief zijn. Aan de andere kant willen we ook zelf voetballen. Het stadion zit vol. Daar zit een mooie uitdaging.'

foto: Omroep Gelderland (Sander Maassen van den Brink)

Serieus

Stefan de Vrij counterde tijdens de persconferentie in Gelredome direct. 'Van onderschatting zal absoluut geen sprake zijn. Of we nu tegen AC Milan spelen of Vitesse maakt voor mij geen verschil. Het is heel belangrijk om in deze poule goed te beginnen en we hebben ons dan ook heel serieus voorbereid.'

Defensie dun bezet

Of hij speelt, bleef woensdagavond nog een beetje onduidelijk. Trainer Simone Inzaghi wilde in tegenstelling tot zijn collega Fraser niets kwijt over zijn opstelling. Volgens Italiaanse media speelt De Vrij echter niet. 'Ik weet het nog niet', zegt de verdediger zelf. 'Af en toe rouleren is ook begrijpelijk. We zijn in de defensie niet echt dik bezet, we spelen in korte tijd veel wedstrijden en er zijn ook anderen die goed trainen.'

Niet makkelijk

Inzaghi, die pas woensdagmiddag vanuit Rome in Nederland aankwam, beperkte zich in het stadion van Vitesse tot een groot aantal algemeenheden. 'We zijn blij terug te zijn in de Europa League. Vitesse wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Ze hebben een goed elftal. Alleen Feyenoord heeft het tegen Vitesse beter gedaan (Super Cup red). Verder hebben ze alles gewonnen', gaf de jongere broer van voormalig AC Milan ster Filippo Inzaghi aan. Simone vergat daarbij echter de nederlaag tegen AZ te noemen.

Balvaardige spelers

'We komen hier niet om cadeautjes weg te geven. Het Nederlandse voetbal is goed en we hebben veel respect voor Vitesse. Wat we vorig seizoen hebben opgebouwd moeten we nu doorzetten door ons te kwalificeren. ' De Vrij sloot zich aan bij de woorden van zijn coach. 'Vitesse heeft snelle en behendige spelers. Ze hebben al veel goals gemaakt. We moeten oppassen', aldus de Nederlander die in gesprek is met Lazio Roma om zijn contract te verlengen.

Feyenoord

Tot slot keek De Vrij nog even vooruit naar Feyenoord en het avontuur in de Champions League dat woensdagavond losbarst tegen Manchester City (20.45 uur). De oud-Feyenoorder kreeg ineens een brede lach om zijn mond. 'Ik ben enorm trots op mijn club en hoop dat ze genieten en het goed gaan doen. Ik wens ze succes. Kunnen we daarom misschien ook een beetje opschieten met deze persconferentie', besloot de verdediger die van plan is de wedstrijd vanavond te bekijken.

