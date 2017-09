Nijmegen lag volledig in puin en kwam er bovenop dankzij Albany

Na het bombardement van 22 februari 1944 lag Nijmegen volledig in puin. Ook daarna had de Waalstad het als frontstad nog zwaar te verduren. Toen generaal Gavin en zijn 82e Airborne Divisie in september 1944 vanuit Groesbeek naar Nijmegen trokken, moeten de Waalstad dan ook een desolate indruk hebben achtergelaten op de mannen. Anja Adriaans van de Stichting Friendship Albany Nijmegen (FAN): 'Die landen in Groesbeek, de parachutisten en die trekken op naar Nijmegen. Die komen in die verwoeste stad. Ik denk zelfs dat ze het nergens zo erg hebben gezien als hier.'

'Schuldgevoel'

Nijmegen was juist door Amerikaanse bommen verwoest, toen de bommenwerpers onverrichterzake terugkeerden uit Duitsland en een gelegenheidsdoel hadden gezocht. Volgens Adriaans kan 'schuldgevoel' best hebben meegespeeld bij de wens van generaal Gavin om iets te betekenen voor de Waalstad.

Grote verwantschap Albany met Nijmegen

Bij terugkeer in de Verenigde Staten maakt Gavin zich sterk voor hulp aan Nijmegen vanuit Albany, de stad waar sinds de 17e eeuw zo veel Nederlandse families wonen. In Albany voelde men een grote verwantschap met Nijmegen: beide steden waren ontstaan aan een rivier en waren ongeveer even groot.

Bovendien dacht men in Albany dat hun stad was gesticht door een Nijmegenaar, vanwege de Van Slichtenhorststraat in de Waalstad. Maar dat berust op een vergissing: Albany is niet gesticht door Arend van Slichtenhorst, maar door de Nijkerker Brant van Slichtenhorst.

Hoe dan ook, er werd in Albany een Nijmegenweek georganiseerd. Adriaans: 'Zo was er een militaire parade, de winkels hadden Nijmegen-corners en de scholen, de kerken, de scouting en de vrouwenorganisaties deden allemaal mee.'

'Bijna 2,5 jaar na de bevrijding nog steeds geen glas in de ruiten'

Eind 1947 vertrekt er vanuit Albany een schip vol goederen richting Nederland. Als de goederen die in Rotterdam zijn overgeladen in Nijmegen aankomen, is er grote blijdschap onder de bevolking. Er was dan ook grote behoefte aan materialen. Adriaans: 'Bijna 2,5 jaar na de bevrijding hadden ze in Nijmegen bijvoorbeeld in de Franse straat nog steeds geen glas in de ruiten.'

De hulp van Albany voor Nijmegen heeft een band gesmeed die tot op de dag van vandaag bestaat en die ook na dit 70-jarig jubileum zal blijven bestaan. Adriaans; 'Als het aan mij ligt wel. Ik denk van wel ja. We doen echt ons best om nu die band tussen de twee steden nieuw leven in te blazen en ja, ons doel is om die twee steden op verschillende onderwerpen met elkaar te verbinden.'