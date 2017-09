Zo ging de storm in Gelderland tekeer

Feesttent ingestort

In Afferden is woensdagmiddag een grote feesttent ingestort. De tent werd opgebouwd voor de jaarlijkse Oktoberfeesten, maar kwam naar beneden door het slechte weer.

De ingestortte feesttent. Foto: N1

Maisvelden plat

Op verschillende plekken in de provincie zijn door de harde wind complete maisvelden plat gewaaid. De foto hieronder werd gemaakt in Dinxperlo.

Dinxperlo. Foto: Eastview Media

Weerman Reinier van den Berg van MeteoGroup in Wageningen schat in dat de wind hier snelheden bereikte van 85 à 90 kilometer per uur. 'En dat is veel, dat vindt mais niet leuk.'

In de buurt van Maasbommel, Lunteren, de Betuwe en Kerk-Avezaath in de gemeente Buren waaiden ook meerdere maisvelden plat.

Maasbommel. Foto: André van Eck

Woningen ontruimd

De brandweer ontruimde woensdagochtend vier woningen aan de Frankentaler in Huissen. Een grote populier dreigde om te vallen. Kort na de ontruiming viel de boom daadwerkelijk om in de richting van een sloot en een wandelpad. Er raakte niemand gewond.

Treinverkeer gestremd

Een boom op het spoor ter hoogte van de Lijsterbaan in Doetinchem verstoorde het treinverkeer op het traject Doetinchem - Terborg. De boom viel rond 15.00 uur op het spoor. De treinen gingen even na 16.00 uur weer rijden.

Boom op het spoor bij Doetinchem. Foto: RonV Media

Vliegende takken

Er kwamen meer meldingen binnen over omgewaaide bomen en loshangende takken. Er waren meldingen uit Zelhem, Duiven, Gorssel, Ede, Nijmegen en Nunspeet.

Werk aan de winkel in Nunspeet. Foto: Omroep Gelderland

Gevonden vielen er niet. Wel raakten meerdere auto's beschadigd, nadat bomen omvielen. Bijvoorbeeld op de Brinkersweg in Nunspeet. Een tak was door het ruige weer uit een boom gevallen en op een auto terecht gekomen. De auto had schade aan de voorruit, het dak en de zijspiegel.