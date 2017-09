Britse gesneuvelde soldaat na 73 jaar begraven

De resten van Loney lagen al tientallen jaren in een anoniem graf, maar woensdag kwam zijn naam eindelijk op zijn grafzerk te staan. Dat gebeurde in het bijzijn van Britse parachutisten die nu in hetzelfde regiment dienen als Loney in 1944. Brutus Green, de geestelijk verzorger van het Britse leger, zegende het graf opnieuw in.

Geel koordje en rood haar

Patric van Aalderen van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht ontdekte de identiteit van de omgekomen soldaat. 'De resten van Loney waren, voordat hij anoniem werd begraven, uitgebreid beschreven. Zo wisten we dat het slachtoffer een geel parachutistenkoordje op zijn uitrusting had, hoe groot hij was, waar hij gevonden was en niet onbelangrijk, dat hij rood haar had', zegt Van Aalderen.

'Uiteindelijk bleven er twee namen over van mannen die het konden zijn, maar de haarkleur gaf de doorslag. Dit moet William Ginger Loney zijn.'

De Utrechtseweg waar Loney aan zijn einde kwam. Foto: Omroep Gelderland

De 26-jarige Loney diende in Noord-Afrika en Italië voordat hij zich vrijwillig aanmeldde voor de luchtmacht in Arnhem. Kort na zijn sprong kwam hij op 17 september 1944 op de Utrechtseweg in Arnhem aan zijn einde door machinegeweervuur.

