Paracentrum teleurgesteld: 'We zijn klaar hier'

Simon Woerlee van Paracentrum Teuge. Foto: Omroep Gelderland

TEUGE - 'We zijn erg teleurgesteld. We weten niet waar me naartoe moeten. Maar hier zijn we klaar.'

Bittere woorden van Simon Woerlee van Paracentrum Teuge. Parachutisten hebben met de nieuwe aanvliegroutes vanuit Lelystad op Vliegveld Teuge geen toekomst meer. Woerlee: 'We zijn klaar hier in Teuge.' Het artikel gaat verder onder de video. Staatssecretaris Dijksma maakte gisteren bekend dat de routes van 6000 voet (1800 meter) naar 9000 voet (2700 meter) gaan. Daarnaast is de route iets verlegd, waardoor nu het rustgebied wordt ontzien en de vliegtuigen bovendien iets zuidelijker langs Ede gaan. 'Vertrek paracentrum is aderlating' Gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland reageert met gemengde gevoelens voor de camera van Omroep Gelderland: 'De vliegroute boven de Veluwe is hoger geworden en dat is goed. Voor ons had de hoogte nog hoger gemogen', zegt ze, 'boven de 3000 meter.' Ze vindt het spijtig voor het paracentrum. 'Het lijkt er op dat het centrum uit Teuge nu weg moet. Dat vinden we een aderlating.' Zie ook: Provincie: vliegtuigen nog steeds te laag over Gelderland

