Dagje vrij? Dan gaan we naar de Vierdaagse en Burgers' Zoo

ARNHEM - Wandelen en feesten bij de Nijmeegse Vierdaagse en dieren kijken in Burgers' Zoo zijn de populairste vrijetijdsbestedingen in onze provincie. Een bezoek aan de Apenheul staat op de derde plaats. Dat blijkt uit het Vrije Tijd Merkonderzoek.

Er is een top-50 gemaakt van de sterkste vrijetijdsmerken in Gelderland. Er is ook gekeken naar het maatschappelijk draagvlak van cultuurinstellingen, dagattracties, evenementen en sportorganisaties. Er deden achtduizend mensen aan het onderzoek mee.

Na samenvoeging van alle onderzoeksresultaten over het Gelderse vrijetijdsaanbod valt op dat we onze vrije tijd graag aan dagattracties besteden: naast Burgers’ Zoo en de Apenheul staat ook het Dolfinarium in de top-5 van sterkste vrijetijdsmerken.

Negende plek

De belangrijkste culturele trekpleisters van onze provincie zijn De Hoge Veluwe, het Nederlands Openlucht Museum en Paleis Het Loo.

Toch scoort onze provincie gemiddeld niet hoog in de ranglijst van provincies met het sterkste cultuuraanbod: Gelderland staat net als in 2013 en 2015 op de negende plek en laat hiermee alleen Flevoland, Noord-Brabant en Overijssel achter zich.

Vierdaagse en GelreDome

Twaalf van de vijftig sterkste vrijetijdsmerken vallen onder de noemer sport, dat is een gemiddeld aantal ten opzichte van andere provincies. De Nijmeegse Vierdaagse en GelreDome zijn de belangrijkste sporticonen van de provincie, gevolgd door Vitesse.

Het Vrije Tijd Merkenonderzoek werd uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand Consultancy in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.