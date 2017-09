Uw verhalen en voorwerpen in het Bevrijdingsmuseum

ARNHEM - De redactie van '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020' is op zondag 17 september bij het Bevrijdingsfestival in het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. De programmamakers, waaronder presentator Erik van der Pol, ontmoeten er hun publiek op zoek naar boeiende, persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog.

U kunt voorwerpen, brieven en dagboeken laten beoordelen door een deskundig panel. Beelden hiervan ziet u terug in het Omroep Gelderland-programma. Ga dus alvast de dagboeken van uw familie en die ene bijzondere foto klaarleggen voor 17 september, 10.30 - 16.30 uur. Zien we u daar? Reageren op dit bericht? Mail de redactie.