NS bekijkt overstapklachten Rivierengebied

TIEL - NS bekijkt of zij nog iets gaat veranderen aan de dienstregeling in het Rivierengebied. De nieuwe dienstregeling valt in sommige gevallen ongunstig uit.

De NS test op 14 woensdagen een nieuwe dienstregeling waarin intercity's tussen Amsterdam en Eindhoven om de tien minuten rijden, het zogeheten spoorboekloos rijden. Vorige week werd dat voor het eerst gedaan.

Studenten en forenzen tussen Tiel en Den Bosch moeten meer dan een halfuur in Geldermalsen wachten. Dat was vijf minuten. Ook de aansluiting in Tiel op de trein van Arriva naar Arnhem wordt minder gunstig.

'Aantal overstappen minder gunstig'

'Er zullen nog wat aanpassingen zijn', geeft een woordvoerster van de NS aan. 'We kunnen op testdagen niet de hele dienstregeling aanpassen. We zijn op de hoogte dat een aantal overstappen minder gunstig zijn op testdagen. We kijken in de nieuwe dienstregeling of dat aangepakt kan worden.'

De testdagen lopen volgens haar relatief goed. 'We hebben geen grote storingen. Ondanks het weer ging het vrij vlot. Vorige week ging het ook goed. Elke woensdag analyseren we: wat ging er goed, wat kan er beter. Dat kunnen we voorbereiden voor de week erna.'

Zie ook: