Alexander Büttner helemaal klaar voor Europa League: ik blijf maar gaan aan die linkerkant

ARNHEM - Alexander Büttner is één van de weinige spelers van Vitesse met veel Europa Cup ervaring. 'Het niveau ligt een stuk hoger. Maar je moet er altijd in geloven.'

De Doetinchemmer kan wel eens een belangrijke rol spelen vanavond tegen Lazio Roma. Büttner is een aanvallend ingestelde linksback met veel inhoud en loopvermogen. Omdat de Italianen normaal gesproken met twee spitsen aantreden ligt er aan de zijkant veel ruimte. Vitesse zet daar zelf drie centrale verdedigers tegenover waardoor in balbezit vooral van Bütter veel wordt verwacht.

Backs belangrijk

De voormalig speler van Manchester United en Dinamo Moskou straalde gistermiddag bij de persconferentie veel vertrouwen uit. 'In het dagelijkse moderne voetbal zie je steeds meer dat de backs belangrijk kunnen zijn. Het veel mee naar voren gaan, daar hou ik van. Dat is mijn spel. Ik blijf maar gaan aan die linkerkant', zegt de 28-jarige Büttner. 'Ik vind ook dat we van ons zelf moeten uitgaan. Je moet er zelf in geloven.'

B-ploeg

Hij weet dus wat het is dit soort wedstrijden te spelen. 'Het niveau ligt een stuk hoger. Kleine foutjes worden afgestraft. Dat zij misschien met een B-ploeg komen? Daar hou ik me totaal niet mee bezig. Dit zijn hele mooie tegenstanders voor onze groep. Het wordt natuurlijk niet makkelijk, maar we zijn goed voorbereid en moeten gewoon alles geven voor een goed resultaat.'

Fysiek goed

Volgens Büttner zit Vitesse goed in zijn vel. Niet onbelangrijk aan de vooravond van een duel met Lazio Roma, de favoriet in de poule. 'We praten veel met elkaar en zijn ook in de competitie bezig met iets moois. Dit niveau moeten we nu vasthouden en niet gaan afzwakken. Natuurlijk, je speelt veel wedstrijden de komende tijd maar ik denk dat wij fysiek goed zijn. Vitesse kan dit, hoewel er veel van je gevraagd wordt. Ik speel het liefst alle wedstrijden die nu in korte tijd gaan komen, want ik ben topfit.'