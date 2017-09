Illegale vestiging buitenschoolse opvang moet dicht

ZELHEM - Een vestiging van de buitenschoolse opvang (bso) van Markant in Zelhem moet op last van de gemeente Bronckhorst dicht. Het gaat om de bso Achter de Hoven. De sluiting gaat maandag in, meldt de gemeente woensdag in een persbericht.

Organisatie Markant heeft geen exploitatievergunning voor die opvangplek, zegt de gemeente. Hierdoor is sprake van illegale vestiging. Bronckhorst zegt daardoor de veiligheid van de kinderen niet te kunnen garanderen. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft Markant woensdag alsnog een aanvraag voor een vergunning ingediend. De reguliere procedure wordt nu in gang gezet. De gemeente gaat daarin beoordelen of de vestiging alsnog open mag. Ouders kunnen donderdag op de locatie vragen stellen over de kwestie.