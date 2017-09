Verzet tegen spoorboekloos rijden

In het Rivierengebied zijn veel reizigers juist langer onderweg. Doordat zij aansluitingen missen met treinen op andere trajecten zijn reizigers soms tot een uur langer onderweg. De VVD in Tiel vindt het onacceptabel en eist maatregelen. Inmiddels zijn er vanuit de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris.

De tekst gaat onder de video verder.

Ook in Tricht is verzet tegen het spoorboekloos rijden. De spoorbomen zitten daar drie kwartier per uur dicht. 'Ons dorp is in tweeën gesplitst', zegt Trichtenaar James Huddleston Slater.

Weggebruikers bekeurd bij overwegen

Niet iedereen kan het opbrengen om te wachten tot het rode licht is gedoofd. Bij een controle van ProRail, vorige week woensdag, werden 21 weggebruikers bekeurd, omdat zij het spoor eerder dan is toegestaan, overstaken.

Ook de stichting Veiliger Zaltbommel is kritisch over de inzet van meer treinen op het traject. De stichting pleit voor duidelijke regelgeving op het spoor voor geluid, trillingen, veiligheid en fijnstof.

Zie ook: NS bekijkt overstapklachten Rivierengebied