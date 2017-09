Bryan Linssen: 'Bij Lazio liggen ze niet wakker van mij'

ARNHEM - Bryan Linssen maakte Europa Cup-voetbal al eens mee als speler van FC Groningen. Nu is hij basisspeler bij Vitesse. 'De mannen moeten opstaan tegen Lazio Roma.'

De aanvaller is in vorm en bekroonde zijn sterke periode zaterdag met een wereldgoal tegen Excelsior. Linssen schoof woensdag aan tijdens de persconferentie die Vitesse organiseerde op Papendal. 'Deze poule is sterker dan toen ik bij FC Groningen speelde', opende Linssen over komende tegenstander Lazio Roma. 'Het wordt mannenvoetbal en geen jongensvoetbal. Belangrijkste is dat we niet naïef zijn, want elk foutje wordt dan afgestraft.'

Niet zenuwachtig

Of zijn prachtige goal indruk gemaakt zal hebben op Lazio Roma, is een vraag vanuit de zaal op Papendal. 'Ik denk niet dat ze wakker liggen van Bryan Linssen', zegt de Limburger met een brede lach. 'Zenuwachtig? Nee, dat valt heel erg mee. Ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig voor een wedstrijd. Misschien zondag nog wel ietsje meer als we tegen VVV spelen', zegt Linssen over zijn oude werkgever in Venlo.

Opbouw voor Serero

Vitesse mist donderdag tegen de Italiaanse ploeg drijvende kracht Serero. 'Hij verzorgt bij ons de opbouw en het is niet zo dat anderen dat niet kunnen, maar hij is wel echt heel goed en belangrijk voor ons. Misschien komt er nu een fysieker iemand voor hem in de plaats en dat kunnen we ook wel gebruiken in deze wedstrijd', stelt Linssen.

Counteren

'Wij gaan spelen om te winnen. Waarom zouden wij niet van Lazio kunnen winnen? Ajax verslaat ook Europese ploegen en wij hebben als Vitesse wel eens gewonnen van Ajax. Ik denk dat er zeker kansen voor ons liggen. Dan moet je inderdaad denken aan goed counteren, er een paar keer snel en goed uitkomen. Daar hebben we wel een paar spelers voor zoals Rashica.'

Vitesse zit in een goede periode met veel wedstrijden, vindt de aanvaller. 'Je reist je rot, het wordt ontzettend zwaar, maar pas als de resultaten weg blijven ga je het voelen. Anders niet', aldus Linssen.