Langer dan 5 minuten planken om fitste meester te worden

Foto: Omroep Gelderland

WESTERVOORT - Juffen en meesters gaan deze week de strijd met elkaar aan om de fitste leraar van Gelderland te worden. De sportieve uitdaging is onderdeel van de Nationale Sportweek die deze week plaatsvindt. In Westervoort werken vijf leraren zich woensdag in het zweet. Onderdeel: planken.

Planken is een krachtoefening waarbij je de houding van een plank aanneemt met slechts de onderarmen en de tenen aan de grond. Het is een loodzware test voor de buikspieren. Vijf minuten afzien Woensdagochtend gingen vijf leraren van basisschool Het Startblok in Westervoort de uitdaging met elkaar aan. Ze maakten een filmpje van de plankoefening, die wordt vervolgens ingestuurd. Het artikel gaat verder onder de video. Om kans te maken op de felbegeerde titel 'fitste juf of meester' moesten de leraren van Het Startblok langer dan 5 minuten (mannen) of langer dan 6 minuten (vrouwen) in de zware houding blijven. Het lukte meester Niels van Het Startblok, hij plankte 5 minuten en 20 seconden. Honderd filmpjes Er zijn al meer dan vijftig filmpjes ingestuurd en de Gelderse Sport Federatie verwacht er honderd. De plankingfilmpjes kunnen nog tot vrijdag worden ingestuurd. Jochem van Gelder komt op 20 september persoonlijk de prijs overhandigen aan de fitste juf of meester van Gelderland. De Nationale Sportweek duurt tot en met 17 september en wordt in onze provincie georganiseerd door de Gelderse Sport Federatie die beweging op scholen wil stimuleren. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.