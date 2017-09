Maisveld plat door harde wind 'en dat vindt mais niet leuk'

DINXPERLO - In Dinxperlo is door de harde wind een compleet maisveld plat gewaaid. Het veld stond aan de Beggelderdijk.

Omstanders vermoedden een valwind, een krachtige neerwaartse luchtstroom die hard op de grond neerslaat en daarbij veel schade kan aanrichten.

Weerman Reinier van den Berg van MeteoGroup in Wageningen denkt niet dat een valwind het omwaaien van het maisveld veroorzaakt. 'Ik denk dat het een reguliere windstoot is van deze stormdepressie', reageert hij.

Van den Berg schat in dat die wind snelheden bereikte van 85 à 90 kilometer per uur. 'En dat is veel, dat vindt mais niet leuk.'

Er waaide ook een maisveld om in de Betuwe.