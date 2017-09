Vorig jaar heet met 32 graden, vandaag maar 17

Foto's van thermometers op onze Facebookpagina vorig jaar (Foto: Omroep Gelderland)

HERWIJNEN - Vorig jaar was het op 13 september bijna twee keer zo warm als vandaag. Destijds werd het in Herwijnen 32,3 graden, een Gelders warmterecord in september. Vandaag was het daar maximaal 17,3 graden, meldt weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup.

Vorig jaar werd rond deze datum net geen hittegolf bereikt; met aaneengesloten 2 dagen boven de 30 graden en 2 boven de 25 graden. Maatstaf voor een hittegolf is dat het 3 dagen lang meer dan 30 graden moet zijn en 2 dagen meer dan 25 graden. Een schril contrast met donderdag. Dan wordt het volgens Wulms 13 à 14 graden. Normaal voor deze tijd van het jaar is een temperatuur van 19 graden. De wind was vandaag uitzonderlijk hard. In Herwijnen was het gemiddeld windkracht 7 met uitschieters van 81 kilometer per uur. Dat gebeurt normaliter alleen bij buien. Nu was er langere tijd kans op zo'n harde wind.