Patiëntenstop voor klanten VGZ en Menzis in ggz-instelling

APELDOORN - Zorginstelling P&P Consult in Apeldoorn neemt geen patiënten meer aan die zijn verzekerd bij VGZ en Menzis. Te lage budgetten voor ggz-instellingen en hardnekkige weigering door de twee zorgverzekeraars om deze te verhogen, zijn volgens P&P Consult de oorzaak van deze 'pijnlijke beslissing'.

In de afgelopen jaren heeft de Apeldoornse zorginstelling gezien dat de zorgverzekeraars enorme bedragen terugvorderen als budgetten worden overschreden.

'Al in maart van dit jaar zijn de besturen van VGZ en Menzis door de zeer betrokken cliëntenraad van P&P Consult verzocht om hun inkoopbeleid in de regio Stedendriehoek opnieuw te evalueren. Tot op heden hebben deze besturen nog niet gereageerd op die verzoeken', is te lezen in een persbericht.

'Falend inkoopbeleid'

P&P Consult zegt ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op de hoogte te hebben gebracht van het 'falend inkoopbeleid' door Menzis en

VGZ. De NZa zou de zaak gaan onderzoeken.

De NZa heeft in ons land de taak de zorgmarkt te bewaken. Daarnaast stelt de zorgautoriteit regels, budgetten en maximumtarieven vast.