Walburgiskerk in Arnhem te koop: kosten 950.000 euro

ARNHEM - Wie nog 950.000 euro heeft liggen kan in Arnhem een kerk kopen. De Walburgiskerk in het centrum van de stad staat officieel te koop. En voor dat bedrag krijgt de koper er het parkeerplein voor de kerk bij en ook het zaaltje dat als apart gebouw op het terrein staat. 'We vinden het doodzonde', zegt Marius van den Brul, bestuurssecretaris van de Eusebiusparochie waar de Walburgiskerk onder valt.

'De parochie moest een aantal kerken verkopen in verband met het teruglopend aantal kerkbezoekers en de hoge kosten die het met zich meebrengt om al die kerken open te houden', legt Van den Brul uit. 'Maar het was oorspronkelijk helemaal niet gepland dat de Walburgiskerk zou worden verkocht, maar het kan helaas niet anders.' Spiritueel centrum Vorig jaar werd de laatste eucharistieviering gehouden in de voormalige basiliek. Die status verloor het daarna en het werd weer de Walburgiskerk. De kerk werd vanaf dat moment gebruikt als spiritueel centrum voor andere doelgroepen. Uiteindelijk was de conclusie dat dit toch niet was wat er voor de parochie werd gezocht. In combinatie met het jaarlijkse begrotingstekort van de Eusebiusparochie van 80.000 tot 120.000 euro maakte dat het aanhouden van de Walburgiskerk bijna onmogelijk. Ook omdat de onderhoudskosten van deze kerk hoog zijn. De Walburgiskerk is namelijk een rijksmonument. Interesse uit hoek protestanten De parochie heeft nog geen koper op het oog, al zou volgens Van den Brul de Protestantse Gemeente in Arnhem al wel interesse hebben getoond voor de kerk.