VIDEO: Boom kan eerste herfststorm niet aan

Printscreen uit video Foto: ANP

HUISSEN - Het is echt herfst. Het waait enorm hard en ook in onze provincie is er overlast van de eerste herfststorm.

Aan het Slingerbos in Huissen stond iemand net op het juiste moment te filmen. Kijk hieronder naar beelden, waarbij een boom de storm niet aan kan. Wonder boven wonder vallen er geen gewonden. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.