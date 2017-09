Herdershonden grijpen vrijwilliger Zonnebloem

KERKDRIEL - Jan de Rouw uit Kerkdriel is dinsdag bij zijn werk als vrijwilliger bij de Zonnebloem gegrepen door twee Duitse herders. Hij werd gebeten in zijn bovenbeen en bil.

'Ik ging iemand ophalen in Kerkdriel. De voordeur werd niet opengedaan, dus ik liep achterom. Dat gebeurt zo vaak. Bijna nog voor de oudere vrouw de deur opendeed, kwamen de honden eruit', vertelt de 65-jarige De Rouw.

'Ze sprongen op me'

"Ze sprongen op me. Een voor en een achter.' De Rouw moest schoppen om de honden van zich af te houden. De dochter van de vrouw haalde de dieren uiteindelijk naar binnen.

De Zonnebloem-vrijwilliger liep forse beten op en moest tetanusprikken halen. 'En het moet twee keer worden gespoeld met lauw water en worden verbonden', aldus De Rouw.

'Er liepen kleine kinderen'

Hij twijfelt of hij stappen gaat ondernemen tegen de eigenaar van de honden. 'Er hangt een bordje 'Hier waak ik'. Maar ik vind het niks dat die honden daar loslopen. Er liepen daar ook kleine kinderen. Ik moet er niet aan denken dat ze die pakken', huivert De Rouw. 'Het is ooit bij een buurjongen van me gebeurd, die was helemaal verminkt.'

Aan het werk

Toch blijft De Rouw nuchter onder het incident. Nadat hij bij de dokter was geweest, is hij gewoon meegegaan met het dagje van de Zonnebloem naar een kermismuseum in Hilvarenbeek. 'Als ik ga zitten wordt het stijf en beurs. Ik kan beter in beweging blijven.' Zitten is sowieso moeilijk. 'Dat doe ik op het randje van de stoel.'