De Waaloversteek: Nijmegen is vrij

NIJMEGEN - Woensdag 20 september 1944, het is inmiddels de derde dag van operatie Market Garden. Na drie dagen vechten hebben de Amerikaanse soldaten nog altijd niet de Nijmeegse Waalbruggen weten te veroveren. De Duitsers bieden zware tegenstand. Daarom bedenkt generaal James Gavin een gewaagd plan: de Waal in bootjes oversteken en de bruggen vanaf de noordoever veroveren.

Rond drie uur 's middags wagen 336 soldaten hun leven en steken onder zware beschietingen in canvasbootjes de Waal over. 47 mannen overleven de Waaloversteek niet, maar militair is de operatie een succes. De Amerikanen weten de overkant te bereiken en in de uren daarna op te trekken naar de noordkant van de spoorbrug. Die weten ze na bloedige gevechten te veroveren.

De veroverde verkeersbrug:

Rond zes uur beginnen Britse tanks met de verovering van de verkeersbrug. Er wordt flink gevochten, maar de tanks slagen erin om de Duitse verdedigingslinie te doorbreken en tegen half zeven bereiken ze de overkant. De Duitsers trekken zich verder terug de Betuwe in. Nijmegen is vrij en de weg naar Arnhem ligt, na dagenlange gevechten, eindelijk open.

Drama in tunnel bij Lent

Ter hoogte van de Parallelweg onder de spoordijk, bij Lent speelt zich kort daarvoor een verschrikkelijk drama af. In een tunnel onder het spoor zoeken ruim tachtig Lentenaren bescherming tegen de gevechten tussen de geallieerde en Duitse troepen. Maar tussen de burgers houden zich ook een paar gedeserteerde Oostenrijkse soldaten schuil.

Marietje Jansen schrijft hier over in haar dagboek:

"Opeens kwamen er moffen met een mitrailleur en ze schoten door de tunnel omdat daar Oostenrijkers waren die niet meer vechten wilden. Die zijn gedood evenals enkele burgers. Mijnheer Omloo direct en Anne Schapenk (enig kind), een meisje van 7 jaar of zo, in de armen van haar vader. Henk Bosch werd heel zwaar gewond, Puck Omloo ook, Cor Omloo werd licht gewond aan haar vingers. De hele nacht hebben de mensen daar nog gezeten met de doden in hun armen."



Twintig burgers raken gewond, drie vinden de dood. Schoolhoofd Christiaan Willem Josef Omloo, bakkersvrouw Henrica Joanna Span-Burgers en de kleine Johanna Geurtje Schapenk. Johanna, roepnaam Annie, is enig kind. Ze overlijdt in de armen van haar vader en ligt begraven op de protestantse begraafplaats in Lent.

Wat gebeurde er ook al weer in Nijmegen tijdens operatie Market Garden? Bekijk de animatie: