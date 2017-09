De bevrijders komen uit de lucht vallen: het begin van Market Garden

luchtlandingen op 17 september - Publiek Domein

OVERASSELT - Het is een zonnige morgen, zondagochtend 17 september 1944. De Gelderlanders begeven zich ter kerke, in de verwachting dat het een rustige zondag als alle andere zal worden. Maar in Over- en Nederasselt, Ede, Arnhem en Wolfheze wordt de zondagsrust bruut verstoord door geallieerde bombardementen waarbij doden vallen. Het zijn de inleidende beschietingen van de grootste luchtlandingsoperatie van de geschiedenis: operatie Market Garden is begonnen.

Luchtlandingen bij Overasselt - Publiek Domein De bombardementen worden gevolgd door een paar vliegtuigen met parachutisten die de landingsterreinen moeten markeren. Ondertussen is vanuit Engeland een enorme luchtvloot onderweg naar Nederland: 1073 transportvliegtuigen en 500 zweefvliegtuigen met aan boord 20.000 Amerikaanse en Britse parachutisten en soldaten, 511 voertuigen en 330 stukken geschut, begeleid door 1500 jagers. De Amerikanen landen bij Overasselt en Groesbeek, de Britten worden gedropt bij Renkum en Wolfheze. Hun opdracht is om de Waalbrug bij Nijmegen en de Arnhemse Rijnbrug te veroveren, zodat het landleger dat vanuit België optrekt kan doorstoten naar het noorden. Hoe zit het ook al weer met operatie Market Garden? Bekijk deze animatie: De vele duizenden soldaten die uit de lucht komen vallen, blijven iedereen die het gezien heeft een leven lang bij. Zo ook Henny van Lin en Sjef Klabbers uit Overasselt: Voor Overasselt betekent de komst van de Amerikaanse soldaten dat er eindelijk een einde aan de oorlog is gekomen. Ook Oosterbeek lijkt bevrijd. Aan het eind van zondag 17 september lijkt de vrijheid ook voor Gelderlanders in Nijmegen, Groesbeek en Arnhem binnen handbereik.